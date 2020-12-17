الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أغلق سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم، على ارتفاع فقد صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 6.55 نقطة، مايعادل 0.18 في المئة ليغلق عند 3701.17 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 63.13 نقطة،مايعادل 0.50 في المئة، إلى 12658.19 نقطة فيما سجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق انخفاضاً بلغ 44.77 نقطة،مايعادل 0.15 في المئة، إلى 30154.54 نقطة.