بورصة بيروت تغلق على تراجع

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 1.04% أي ما يعادل 3.5 نقاط، ليغلق عند مستوى 574.74 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 916 ألفاً و755 سهماً، بقيمة مليون و8 آلاف و144 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 13 صفقة.

كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 5 ملايين و971 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و33 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.