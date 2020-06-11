البورصة المصرية تغلق على تباين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية أداءها المتباين للجلسة الثالثة على التوالي لدى إغلاق تعاملات اليوم "ختام تعاملات الأسبوع" مع استمرار عمليات البيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، فيما واصلت المؤسسات المحلية اتجاهها الشرائي.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر4 مليارات جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 4ر574 مليار جنيه، وسط عمليات تداول كلية بلغت نحو 5ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 748 مليون جنيه.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 93ر0 % ليبلغ مستوى 92ر10831 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 35ر0 % ليبلغ مستوى 67ر2040 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 03ر0 % ليبلغ مستوى 44ر1383 نقطة.