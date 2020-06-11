افتتاحية حمراء للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بجلسة نهاية الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 10909 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 1630 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 12491 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 4164 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1284 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2046 نقطة.

وفي سياق متصل، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة النساجون الشرقيون للسجاد، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المصرية للمنتجعات السياحية، 280 ألف سهم، 300 ألف سهم، 4 ملايين سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بنك البركة مصر، سي إي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 90 ألف سهم، 32449 سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 10 آلاف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة المهندس للتأمين 13652 سهم.

وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم شارم دريمز للاستثمار السياحي، العربية للمحابس، مصر للأسمنت-قنا، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، اميرالد للاستثمار العقاري، مطاحن ومخابز الإسكندرية.