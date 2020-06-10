البورصة المصرية تغلق على تباين وتخسر 3ر4 مليارات جنيه

واصلت مؤشرات البورصة المصرية أداءها المتباين لدى إغلاق تعاملات اليوم مع استمرار عمليات البيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، فيما واصلت المؤسسات المحلية اتجاهها الشرائي.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر4 مليارات جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 7ر578 مليار جنيه، وسط عمليات تداول كلية بلغت نحو 4ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 600 مليون جنيه.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 17ر1 % ليبلغ مستوى 58ر10933 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 45ر0 % ليبلغ مستوى 11ر1283 نقطة، وزاد مؤشر"إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 15ر0 % ليبلغ مستوى 77ر 2047 نقطة.