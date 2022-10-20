المركزي التركي يخفض سعر الفائدة الرئيسي

خفض البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 1.5 نقطة مئوية لتصل إلى مستوى 10.5%. ووفقا للبنك المركزي التركي فقد تم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من مستوى 12% إلى مستوى 10.5%.