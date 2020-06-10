البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.18 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.18% ما يعادل 0.86 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 473.91 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 256,799 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 383,122 دولاراً نفذت من خلال 103 صفقات.