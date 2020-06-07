البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.57 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.57% ما يعادل 2.72 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 476.17 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 120,646 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 224,635.17 دولاراً نفذت من خلال 73 صفقة.