المؤشر الأردني يغلق على انخفاض بفعل بيع أسهم قيادية

انخفضت البورصة الأردنية، الأحد، بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية وأخرى مضاربة بهدف جني أرباح، بعد ارتفاعات متتالية شهدها المؤشر، الأسبوع الماضي.

أغلق المؤشر العام للأسهم منخفضا 0.58% عند 1931.62 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 5.9 مليون دينار مقارنة مع 7.5 مليون في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم البنك العربي 0.64% إلى 6.2 دينار، وسهم الإسلامي الأردني 1% إلى 2.95 دينار، وسهم مصفاة البترول 0.42% إلى 2.36 دينار.

وارتفع سهم مناجم الفوسفات 0.35% إلى 2.84 دينار.

وهبط صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على الأردن، في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 56.3% إلى 381.6 مليون دينار (538 مليون دولار)، مقارنة مع مستواه في الفترة نفسها من 2017، بحسب أرقام للبنك المركزي الأردني.

كان الاستثمار المباشر في الأردن 875 مليون دينار في النصف الأول من 2017.

وأقر مجلس الوزراء الأردني في جلسة عقدها، نهاية نوفمبر، برئاسة الدكتور عمر الرزاز، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، بإجمالي نفقات يصل إلى 13 مليار دولار، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019.