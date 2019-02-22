البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية تعاملاتها اليوم على انخفاض بنسبة 0.08% ، لتنهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1980.5 نقطة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 18.8 مليون سهم نفذت في 8818 صفقة.