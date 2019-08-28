الحكومة المصرية توافق على 17 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروعات قوانين بشأن اتفاقيات التزام بترولية لـ 17 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما.