الحكومة المصرية تنال حصة الأسد من إجمالي الديون الخارجية على مصر

كشفت بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي المصري، اليوم، توزيع هيكل ديون مصر الخارجية، بنهاية مارس الماضي، واستحوذت الحكومة على النصيب الأكبر بنسبة 50.7% من رصيد الدين الخارجي.

وتبلغ الديون الخارجية لمصر 106.22 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام المالي 2018-2019. فيما بلغ نصيب البنك المركزي الذي جاء في المرتبة الثانية 26.9% برصيد 28.545 مليار دولار، ثم القطاعات الأخرى 12.9% برصيد 13.745 مليار، وأخيرا البنوك 9.5% برصيد 10.095 مليار.