الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية تراجعا بنسبة 0.10 %، ما يعادل 6.59 نقاط، ليصل عند مستوى 6329.13 نقطة.