مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا



أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (76ر3754) نقطة منخفضًا بـ (3ر10) نقاط بنسبة (27ر0) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (06 ر3765) نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و(138) ألفًا و(665) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (9ر40) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونًا و(929) ألفًا و(620) ريالًا عمانيًا.