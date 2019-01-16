الجنية الاسترليني يصعد لأعلى مستوى منذ تشرين الثاني

واصل الجنيه الاسترليني صعوده أمام اليورو اليوم الأربعاء ليصل إلى أعلى مستوياته منذ تشرين الثاني، بعد يوم من تصويت المشرعين البريطانيين بأغلبية ساحقة لصالح رفض اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتلقت العملة دعماً من توقعات بأن حجم الهزيمة التي مُنيت بها ماي في تصويت البرلمان أمس الثلاثاء قد يجبر المشرعين على تبني خيارات أخرى، على الرغم من استمرار الضبابية الشديدة.

وفي أوائل التعاملات اليوم، ارتفع الجنيه الاسترليني إلى 88.44 بنس لليورو، مسجلا أعلى مستوى له منذ أواخر تشرين الثاني.

وجرى تداول الاسترليني أمام العملة الأمريكية عند 1.2881 دولار، بزيادة نحو 0.2%.