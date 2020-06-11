البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.14 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.14 % ما يعادل 0.64 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 474.55 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 156,805 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 428,428 دولاراً نفذت من خلال 89 صفقة.