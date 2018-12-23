صندوق التنمية الصناعية السعودي يبرم اتفاقية لدعم المحتوى المحلي

وقع صندوق التنمية الصناعية السعودي مع الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية تعاون في مجال تمويل المنشآت الصناعية، المدرجة تحت مبادرة تطوير المحتوى المحلي.

ونصت الاتفاقية، التي وقعها المدير العام للصندوق الدكتور إبراهيم المعجل والرئيس التنفيذي المكلف للشركة فهد السديري، على تطوير منتج تمويلي يجمع بين الفرص المدرجة في مبادرة "السعودية للكهرباء" لدعم المحتوى المحلي مع الفرص التمويلية المقدمة من الصندوق الصناعي.

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة المحتوى المحلي للصناعة، وتعزيز القيمة المضافة، ودعم المصنعين المحليين، وتوطين الواردات، لتتوافق مع برامج رؤية المملكة 2030، من خلال تحفيز أصحاب المصانع والمستثمرين للتقديم على هذه الفرص الاستثمارية في الشركة، وبرنامج التمويل الخاص بالصندوق الصناعي، الذي يقدم مزايا استثنائية كمدة سداد لا تقل عن 7 سنوات، وفترة سماح تمتد إلى 24 شهراً.

وتأتي الاتفاقية ضمن سعي الصندوق الصناعي إلى تعزيز المحتوى المحلي، من خلال التعاون مع الشركات المحلية، ومنها اتفاقية التعاون التي وقعها الصندوق مع برنامج "نساند"، التابع لشركة (سابك) لرفع المحتوى المحلي، إضافة لاتفاقية التعاون التي وقعت أخيراً مع برنامج "اكتفاء"، التابع لأرامكو السعودية لدعم القطاع الصناعي، ودعم المستثمرين في توطين السلع والخدمات بهدف زيادة المحتوى المحلي.

الجدير بالذكر أن الشركة السعودية للكهرباء طرحت 100 فرصة استثمارية تقدر قيمتها ما بين 20-25 مليار ريال للسنوات الـ5 المقبلة، لتصنيع وتوريد مواد وقطع غيار، وترغب في توطين صناعتها، وزيادة المحتوى المحلي في تصنيعها، بهدف توفيرها لمشاريع الشركة ومرافقها وعملياتها التشغيلية، ضمن برنامج "التوطين" الذي تنفذه الشركة في إطار استراتيجيتها الرامية لتشجيع الصناعة الوطنية، الذي نتج عنه زيادة عدد المصانع الوطنية المسجلة في أنظمة الشركة إلى 571 مصنعاً، بنسبة زيادة تعادل 840% عن عام 2001، ووصل متوسط نسبة الشراء من المصانع الوطنية للـ4 سنوات الماضية إلى 68% من إجمالي مشتريات الشركة من المواد وقطع الغيار.