سعر الجنيه المصرى مقابل الريال العمانى اليوم 14 أكتوبرتشرين الأول فى البنوك المصرية
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سعر الجنيه المصرى مقابل الريال العمانى اليوم 14 أكتوبر/تشرين الأول فى البنوك المصرية

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العرب اليوم - سعر الجنيه المصرى مقابل الريال العمانى اليوم 14 أكتوبر/تشرين الأول فى البنوك المصرية

الريال العمانى
القاهرة - العرب اليوم

بداية التعاملات سوق المال في البنوك المصرية كالأتي:

ريال عماني = 42.2009 جنيه مصري
جنيه مصري = 0.0237 ريال عماني

اقتصاد عاجل
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سعر الجنيه المصرى مقابل الريال العمانى اليوم 14 أكتوبرتشرين الأول فى البنوك المصرية سعر الجنيه المصرى مقابل الريال العمانى اليوم 14 أكتوبرتشرين الأول فى البنوك المصرية



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