بورصة بيروت تغلق على تحسّن

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تحسّن بنسبة 0.29 %، أي ما يعادل 1.5 نقطة، ليغلق عند مستوى 576.41 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 57 ألفاً و306 أسهم، بقيمة 613 ألفاً و730 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 41 صفقة.

كما تحسّنت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 5 ملايين و988 ألف دولار، مقارنة مع 5 ملايين و971 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.