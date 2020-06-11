مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 317ر0 بالمائة

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 67ر3513 نقطة منخفضًا بـ 18ر11 نقطة وبنسبة 317ر0 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 85ر3524 نقطة.

وقد بلغت قيمة التداول 1.603.681 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 46ر7 في المئة ، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 1.492.371 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 189ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 18.40 مليار ريال عماني.