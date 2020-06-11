مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 399ر0 بالمائة

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (35ر3523) نقطة منخفضًا بـ (13ر14) نقطة وبنسبة (399ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (48ر3537) نقطة.



وقد بلغت قيمة التداول مليونًا و(453) ألف و(141) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (98ر9) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و(614) ألف و(306) ريالات عمانية.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (149ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (35ر18) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (150) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (32ر10) بالمائة فيما بلغت

قيمة بيع غير العمانيين (901) ألف ريال عماني أي ما نسبته (02ر62) بالمائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير

العماني (751) ألف ريال عماني بنسبة (69ر51) بالمائة.