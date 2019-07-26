بورصة بيروت تغلق على ارتفاع بنسبة 0.06%



أغلق مؤشر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية على ارتفاع بنسبة 0.06% أي ما يعادل نصف نقطة ليقفل عند مستوى 840.56 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 236 ألفاً و104 سهماً بقيمة 420 ألف دولار أمريكي نفذت خلال 19 صفقة.

كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و330 ألف دولار مقارنة مع 8 ملايين و325 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.