وزير الاقتصاد الألماني يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات

أكد وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألماني حرص بلاده على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر، لا سيما في ظل الجهود التي تبذلها مصر على كافة الأصعدة من خلال تحقيق العديد من النجاحات الاقتصادية والتنموية، بالإضافة إلى ما تمتلكه مصر من مقومات وامكانات كبيرة تفتح مجالات عديدة للتعاون الثنائي، فضلًا عن محورية الدور المصري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام في محيطها الإقليمي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامة الرئيس ببرلين جيرد مولر، وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي بجمهورية ألمانيا الاتحادية".

ورحب الرئيس بلقاء وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألماني، معربًا عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع ألمانيا خاصة في مجال التعليم الأساسي والفني، معربًا عن اهتمام مصر بالاستفادة من نظام التعليم الألماني وخبرته العريقة على خلفية التجارب الناجحة للمدارس الألمانية في مصر وما تقدمه من تعليم أكاديمي عالي الجودة يسهم في تطوير وبناء الشخصية، مما يستوجب التعاون المشترك لنشر تلك التجربة على نطاق اوسع، وذلك في إطار استراتيجية الدولة وجهودها لبناء الإنسان المصري.