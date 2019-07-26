بورصة تونس تقفل على ارتفاع



أقفل المؤشر الرئيسي للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملاته على ارتفاع بنسبة 10ر0%، ليصل عند 7167.63 نقطة.

وبلغ حجم تعاملات اليوم 992 ألف دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 28 شركة مدرجة بالبورصة وانخفاض أسهم 18 أخرى واستمرار أسهم 16 شركة على ثبات.