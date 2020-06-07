مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا 7ر20 نقطة

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (32 ر3538) نقطة مرتفعًا بـ (7ر20) نقطة بنسبة (589ر0) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (60ر3517) نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و(558) ألفًا و(889) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (74 ر11) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونًا و(395) ألفا و(95) ريالًا عمانيًا.