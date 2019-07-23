الأسهم الأمريكية تفتتح مرتفعة



افتتح سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم مرتفعاً، بدعم من ارتفاع أرباح شركات قيادية، مما هدأ المخاوف حيال وتيرة النمو الاقتصادي.

وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 59.96 نقطة بما يعادل 0.22 بالمئة عند الفتح ليصل إلى 27231.86 نقطة، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعا 9.71 نقطة أو 0.33 بالمئة إلى 2994.74 نقطة، وزاد مؤشر "ناسداك" المجمع 38.36 نقطة أو 0.47 بالمئة إلى 8242.50 نقطة.