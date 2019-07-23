الأسهم الأمريكية تفتتح مرتفعة



افتتح سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم على ارتفاع، بقيادة شركات التكنولوجيا، في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون تطورات جديدة بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين في أسبوع مزدحم بإعلانات أرباح الشركات، التي من بينها فيسبوك وأمازون.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 19.98 نقطة أو 0.07 بالمئة ليصل إلى 27174.18 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 5.32 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 2981.93 نقطة، وربح مؤشر "ناسداك" المجمع 25.50 نقطة أو 0.31 بالمئة إلى 8171.99 نقطة.