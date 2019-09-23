البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

اغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على ارتفاع بنسبة 0.21 % ، عند مستوى 1829.30 نقطة.

وبلغ حجم التداول نحو 6.3 مليون دينار أردني ، وسط تداول 6.5 مليون سهم، نفذت من خلال 2,338 صفقة.