الأسهم الأميركية تفتتح تداولاتها منخفضة بعد خمس جلسات متتالية من المكاسب

افتتحت الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم على تراجع، بعدما سجلت مكاسب في الجلسات الخمس الماضية بفعل آمال بحل للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتأكيدات من مجلس الاحتياطي الاتحادي بأنه سيتحلّى بالصبر في زيادات أسعار الفائدة.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 61.91 نقطة، أو 0.26 بالمئة، إلى 23940.01 نقطة، بينما نزل المؤشر ستاندر آند بورز500 الأوسع نطاقا 8.53 نقطة، أو 0.33 بالمئة، إلى 2588.11 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 38.61 نقطة، أو 0.55 بالمئة، إلى 6947.46 نقطة.