مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات الاثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضًا بمقدار 45ر181 نقطة، أو 68ر0% ، ليصل إلى 05ر26562 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 3ر10 نقطة، أو 35ر0% ، ليصل إلى 37ر2919 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 29ر6 نقطة، أو 08ر0% ، ليصل إلى 25ر7993 نقطة.