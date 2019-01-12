الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.وسجل المؤشر الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية تعاملاته على انخفاض بنسبة 0.36 المائة، مما يعادل 24.69 نقطة، ليصل إلى 6918.18 نقطة.