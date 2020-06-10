الخام الأمريكي يهدد أسعار النفط مجددا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وانخفضت أسعار النفط الأربعاء، أكثر من 2% صوب 40 دولارا للبرميل بعدما أظهر تقرير زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة مما جدد المخاوف بشأن فائض المعروض وضعف الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا.

وذكر تقرير معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، أن المخزونات زادت 8.4 مليون برميل ولم تنخفض كما توقع محللون.

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، ارتفع مخزون الخام 5.7 برميل في الأسبوع المنتهي في 5 يونيو/حزيران إلى 538.1 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز تراجعا قدره 1.7 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 2.3 مليون برميل في أحدث أسبوع، بحسب الإدارة.

وارتفع معدل استهلاك الخام بمصافي التكرير 177 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وزاد معدل استغلال طاقة المصافي 1.3 نقطة مئوية.

وزادت مخزونات البنزين الأمريكية 866 ألف برميل على مدار الأسبوع إلى 258.7 مليون برميل، وفقا لإدارة المعلومات، وذلك مقارنة مع ارتفاع 71 ألف برميل توقعه المحللون في استطلاع رويترز.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 1.6 مليون برميل إلى 175.8 مليون برميل، في حين كان المتوقع ارتفاعها 3 ملايين برميل.

وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من الخام مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وصعدت أسعار النفط خلال الأيام الماضية بدعم من أجواء تفاؤل بشأن تعهدات كبح الإنتاج وهو ما غطى على قلق من موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.

وتعافى الطلب على الوقود من الانهيار الذي شهده في أبريل/ نيسان والذي سببته إجراءات العزل العام للسيطرة على الجائحة.

ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر برنت للعام 2020 إلى 40.40 دولار للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط إلى 36 دولارا، لكنه حذر من أن الأسعار من المرجح أن تتراجع في الأسابيع المقبلة بسبب ضبابية الطلب وفائض في المخزونات.

وتشهد مخزونات الخام الأمريكية زيادة متنامية بينما تكبح الجائحة الطلب.

واتفقت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون السبت على تمديد تخفيضات غير مسبوقة على إنتاج النفط إلى نهاية يوليو/ تموز المقبل بعد أن زادت الأسعار لمثليها في الشهرين الأخيرين بفضل جهودهم لسحب نحو 10% من الإمدادات العالمية من السوق.

وكانت أوبك+ قد اتفقت في أبريل/نيسان على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا خلال مايو/ أيار ويونيو/ حزيران لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا.