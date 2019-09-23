الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على انخفاض

بدأت الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على انخفاض ، وذلك لتراجع ثقة المستثمرين في إمكانية تقدم محادثات التجارة الصينية الأمريكية وترقبهم لعدد من التقارير لاستقاء المؤشرات عن سلامة الاقتصاد الأمريكي.

وأنخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي 83.62 نقطة بما يعادل 0.31 % إلى 26851.45 نقطة، وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 8.57 نقطة أو 0.29 % إلى 2983.50 نقطة، ونزل مؤشر "ناسداك" المجمع 11.18 نقطة أو 0.14 % ليصل إلى 8106.49 نقطة.