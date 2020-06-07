بورصة مصر تربح 3ر17 مليار جنيه وارتفاع جماعي في مؤشراتها لدى الإغلاق

قفزت مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء مكثفة من قِبَل المستثمرين من مختلف الفئات، بدعم من الإعلان عن توصل مصر لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي تحصل بمقتضاه على 2ر5 مليارات دولار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 59ر4 % مسجلاً 62ر11108 نقاط، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 09ر3 % ليصل إلى 02ر1259 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي أضاف 31ر3 % إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 96ر2028 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 3ر17 مليار جنيه ليصل إلى 4ر585 مليار جنيه، وسط تعاملات إجمالية بالسوق بلغت 3ر4 مليارات جنيه.