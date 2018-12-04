وول ستريت تفتح منخفضة وسط شكوك في الهدنة التجارية وقلق بسوق السندات

فتحت الأسهم الأميركية على تراجع يوم الثلاثاء مع تشكك المستثمرين في فرص حدوث انفراجة في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، بينما أثار المنحنى العرضي لعوائد السندات الأميركية مخاوف من تباطؤ الاقتصاد المحلي.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 73.87 نقطة أو 0.29 بالمئة إلى 25752.56 نقطة.

ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.94 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 2782.43 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 33.57 نقطة أو 0.45 بالمئة إلى 7407.95 نقطة.