الإمارات تعلن عن مشاركة الجميع في تعديل إنتاج النفط

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي يوم الثلاثاء إن هناك حاجة إلى إجراء تعديل في إنتاج النفط العالمي وإنه يجب مشاركة جميع المنتجين.

وقال المزروعي "ما هذا التعديل، وما المستوى، ومن أي مستوى - هذا هو ما سيجري مناقشته.. التعديل يعني خفضا في الإنتاج... من المهم أن يشارك الجميع."

ويجتمع وزراء نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول يوم الخميس في فيينا ثم يجرون محادثات مع منتجي الخام غير الأعضاء يوم الجمعة