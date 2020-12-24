البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.12 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.12 % ما يعادل 0.59 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 475.01 نقطة وبلغت كمية الأسهم المتداولة 219,852 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 288,846 دولاراً نفذت من خلال 96 صفقة.