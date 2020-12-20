البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.24%

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.24% ما يعادل 1.14 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 475.04 نقطة وبلغت كمية الأسهم المتداولة 489,143 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 2,414,667 دولاراً نفذت من خلال 77 صفقة.