البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.48 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.48 % أي ما يعادل 2.27 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 473.90 نقطة وبلغت كمية الأسهم المتداولة 109,708 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 247,503 دولاراً نُفذت من خلال 60 صفقة.