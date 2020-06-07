مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,269.85 بانخفاض قدره 3.49 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 585.11 بارتفاع قدره 5.22 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة ستة ملايين و237 ألفا و603 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 698 ألفا و497 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 104 صفقات.