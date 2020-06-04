مؤشرا البحرين يغلقان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,273.34 بانخفاض قدره 2.05 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 579.88 بارتفاع قدره 0.24 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و316 ألفا و63 سهما بقيمة إجمالية قدرها 585 ألفا و784 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 85 صفقة.