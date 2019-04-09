الاسهم الامريكية تستهل التعاملات منخفضة

استهلت الاسهم الامريكية التعاملات على إنخفاض ، في الوقت الذي تجددت فيه المخاوف بشأن التجارة بينما يتأهب المستثمرون لأول انكماش فصلي لأرباح الشركات منذ 2016.

ونزل مؤشر "داو جونز" الصناعي 97.48 نقطة بما يعادل 0.37 بالمئة ليصل إلى 26243.54 نقطة، وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 9.19 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 2886.58 نقطة، وتراجع مؤشر "ناسداك" المجمع 29.11 نقطة أو 0.37 بالمئة إلى 7924.77 نقطة.