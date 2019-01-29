الاسهم الامريكية تستهل التعاملات على استقرار

استهلت الأسهم الأمريكية التداولات مستقرة اليوم بعدما شهدت هبوطاً قبل يوم بفعل مخاوف من أن تداعيات الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين ربما تكون تمضي في اتجاه الهيمنة على موسم نتائج الشركات وإضعاف الأرباح.

وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 8.60 نقطة، أو ما يعادل 0.04 بالمئة، عند الفتح إلى 24519.62 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 1.04 نقطة، أو ما يعادل 0.04 بالمئة، إلى 2644.89 نقطة، وزاد مؤشر "ناسداك" المجمع 1.81 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 7087.49 نقطة عند الفتح.