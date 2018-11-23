انكماش الناتج المحلي الألماني في الربع الثالث بسبب تقلص الصادرات

أظهرت بيانات تفصيلية اليوم الجمعة أن تقلص حجم الصادرات كان السبب الرئيسي لتسجيل أول انكماش اقتصادي فصلي في ألمانيا منذ عام 2015، بما يؤكد قراءة أولية سلبية عند 0.2 بالمئة في الربع الثالث.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادية إن الصادرات هبطت 0.9 بالمئة خلال الربع، بينما زادت الواردات 1.3 بالمئة، وهو ما أدى إلى خصم صافي التجارة نقطة مئوية من النمو.