نمو القطاع الخاص الألماني يهبط لأدنى مستوى في 4 سنوات

أظهر مسح اليوم الجمعة أن نمو القطاع الخاص الألماني تباطأ بأكثر من المتوقع ليسجل أدنى مستوى في نحو أربع سنوات، حيث تراجعت وتيرة حركة البضائع المصنعة في أكبر اقتصاد بأوروبا، بينما انحسر النشاط في قطاع الخدمات أيضا.

وهبطت القراءة الأولية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات، والذي يتتبع قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية التي تشكل مجتمعة أكثر من ثلثي الاقتصاد، إلى 52.2 من 53.4 في أكتوبر، وقراءة نوفمبر هي الأدنى منذ ديسمبر 2014. كما أنها دون توقعات محللين ببلوغها 53.2 .

وهبط مؤشر مديري المشتريات الفرعي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 51.6 في نوفمبر من 52.2 في الشهر السابق، وهي قراءة أيضا دون التوقعات، وتراجع نشاط قطاع الخدمات أيضا، حيث هبط مؤشر ماركت الفرعي للقطاع إلى 53.3 من 54.7 في أكتوبر.