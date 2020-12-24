مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 68ر3599 نقطة مرتفعًا بـ 8ر0 نقطة بنسبة 02ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 91ر3598 نقطة وبلغت قيمة التداول 981 ألفًا و710 ريالات عمانية منخفضة بنسبة 3ر20% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و231 ألفًا و482 ريالًا عمانيًا.