مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 99ر3603 نقاط مرتفعًا بـ 1ر0 نقطة بنسبة 003ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 89ر3603 نقاط وبلغت قيمة التداول 659 ألفًا و739 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 3ر36% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و36 ألفًا و150 ريالًا عمانيًا.