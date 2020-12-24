مؤشرا البحرين يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,492.9 نقطة بانخفاض قدره 3.45 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 646.81 نقطة بانخفاض قدره 6.93 نقاط عن معدل إقفاله السابق وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 4 ملايين و7 آلاف و439 سهما بقيمة إجمالية قدرها 441 ألفاً و564 ديناراً بحرينياً نفذت من خلال 91 صفقة.