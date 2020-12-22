مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,492.89 نقطة بارتفاع قدره 0.05 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 653.47 نقطة بارتفاع قدره 3.76 نقاط عن معدل إقفاله السابق وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة ثلاثة ملايين و791 ألفا و731 سهما بقيمة إجمالية قدرها 515 ألفا و546 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 61 صفقة.