مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,497.70 بارتفاع قدره 4.29 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 661.89 بانخفاض قدره 0.28 نقطة عن معدل إقفاله السابق وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة ثلاثة ملايين و639 ألفا و939 سهما بقيمة إجمالية قدرها 872 ألفا و143 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 88 صفقة.